В Иране раскрыли особенность первого раунда переговоров с США

Ядерный вопрос не является частью первого раунда переговоров США и Ирана. Об этом сообщает Fars со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не участвует в текущем раунде переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.

Собеседник агентства добавил, что также в состав делегации Исламской Республики не входил ни один член иранского ядерного комитета. Источник подчеркнул, что ядерные обсуждения будут рассмотрены только после начала реализации других пунктов ранее согласованного меморандума.

Технические переговоры Ирана и США с участием посредников из Пакистана и Катара проходят 21 июня в швейцарском Бюргенштоке в закрытом формате. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что основными темами станут ядерная программа Ирана и прекращение огня в Ливане.

В ночь на 18 июня Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали временный меморандум о прекращении боевых действий и запуске нового этапа переговоров. Очная встреча планировалась на следующий день, но была перенесена после ударов Израиля по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Ранее Иран пригрозил сорвать переговоры с США из-за ударов Израиля.