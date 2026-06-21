Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Польше необходимо определиться, защищает ли она память о павших от рук нацистов или поддерживает неонацистский режим на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«С кем она? Со своим народом, память защищает о павших, или с преступным неонацистским режимом киевской хунты», — сказал он на заседании 70-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

21-22 июня в Бресте проходит Международный форум Союзного государства «Великое наследие — общее будущее». Он приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Участники форума обсуждают защиту исторической памяти и противодействие попыткам исказить факты о Второй мировой войне. Володин отметил, что к форуму приглашены представители дружественных стран Европы, Азии и Латинской Америки, включая Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Сербию, Венесуэлу и другие. Спикер ГД подчеркнул, что участников объединяет общее понимание истории и бережное отношение к ней.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил лидера Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла. Причиной стало присвоение Киевом бригаде Вооруженных сил Украины имени пособников нацистов, причастных к Волынской резне. В польском правительстве заявили, что от этого решения выиграет только Москва. На Украине решение Навроцкого раскритиковали, а дипломаты и глава офиса президента в знак солидарности отказались от своих польских наград. Подробнее о конфликте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно об отношении Зеленского к Польше.