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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Глава МАГАТЭ не будет участвовать в переговорах с Ираном

Tasnim: Иран отклонил требование США о присутствии главы МАГАТЭ на переговорах
Ramil Sitdikov/Reuters

Иран не намерен вести переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщает Tasnim.

По данным источника агентства, присутствие Гросси в Швейцарии не означает его участия в переговорах с Ираном.

Американская сторона требовала присутствия главы МАГАТЭ на переговорах, но столкнулась с возражениями Тегерана, подчеркнул собеседник агентства.

Технические переговоры Ирана и США с участием посредников из Пакистана и Катара проходят 21 июня в швейцарском Бюргенштоке в закрытом формате. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что основными темами станут ядерная программа Ирана и прекращение огня в Ливане.

В ночь на 18 июня Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали временный меморандум о прекращении боевых действий и запуске нового этапа переговоров. Очная встреча планировалась на следующий день, но была перенесена после ударов Израиля по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Ранее Иран пригрозил сорвать переговоры с США из-за ударов Израиля.

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