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Политика

МИД Украины заявил, что страна зеркально отреагирует на действия Польши

Сибига: Украина будет зеркалить все недружелюбные шаги
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина будет зеркально отвечать на недружелюбные шаги в отношении страны. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в эфире всеукраинского телемарафона.

«Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружелюбны, пренебрежительны к нашей стране… Я хочу, чтобы наши польские друзья это услышали», — сказал он.

По словам министра, президент Польши Кароль Навроцкий выступил разрушителем тех положительных наработок», которые были достигнуты между Киевом и Варшавой. Также он отметил, что Украина готова к политическому диалогу.

На этой неделе польский лидер лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Причиной стало присвоения бригаде ВСУ имени «героев УПА» (организация запрещена в России). В ответ на это Зеленский вернул свой орден по почте. В знак солидарности три украинских экс-президента — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко — так же отказались от высших польских наград. Этому примеру последовали и другие высокопоставленные украинские представители, в том числе глава украинского МИД.

Ранее в Польше заявили, что Украина перехватывает ее роль на восточном фланге Европы.

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