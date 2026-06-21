«Пугающая угроза»: в Британии оценили слова Лаврова в адрес НАТО

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров выступил с жестким предупреждением в адрес западных государств после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

В статье говорится, что РФ направила Североатлантическому альянсу «пугающую угрозу».

«Главный дипломат Путина предположил, что нынешняя ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в ядерную Третью мировую войну», — указывается в публикации.

Издание приводит слова Лаврова о том, что Европа «продолжает грезить экспансией», а также «намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивая в свою орбиту Армению». Кроме того, министр заявлял, что альянс «проглотил» Швецию и Финляндию. По его словам, Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих вооруженных сил Европы, автономных от Соединенных Штатов и НАТО.

Ранее Лавров предупредил о рисках прямого столкновения НАТО с Россией.