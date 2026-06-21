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Политика

Азаров считает, что страны G7 хотят продолжения конфликта

Азаров: принятые G7 решения показывают настрой на продолжение конфликта
Александр Натрускин/РИА Новости

Прошедший во Франции саммит «Большой семерки» (G7) показал, что его члены хотят продолжения конфликта российско-украинского конфликта. Такое мнение высказал экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с РИА Новости.

«Принятые решения означают одно: что так называемая «Большая семерка» настроена продолжать военный конфликт», — сказал он, отметив, что речь идет о решении выделить Украине необходимое оборудование и активизировать поставки БПЛА. В том числе, Лондон объявил о поставке Киеву до конца года 150 тыс. беспилотников самолетного типа.

По словам Азарова, России следует делать из этого выводы, «то есть оптимизировать и работу экономики, военные действия и принимать соответствующие меры».

19 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по итогам саммита G7 американский лидер изменил свое отношение к конфликту на Украине и теперь уважает стойкость Киева.

По словам политика, в прошлом году Вашингтон был убежден, что Украину ждет неизбежное поражение, а теперь он видит перед собой людей, которые вызывают у него уважение своей смелостью и изобретательностью.

Ранее Макрон заявил, что страны G7 договорились усилить давление на Россию.

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