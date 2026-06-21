Героизация УПА (организация запрещена в России) даст Польше официальный мотив отказать Украине во вступлении в Европейский союзе (ЕС). Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что раньше любовь к Степану Бандере на Украине высказывал только бывший президент республики Виктор Ющенко. Теперь же аналогичную поддержку высказывают другие бывший главы государства — Петр Порошенко и Леонид Кучма, добавил посол.

«Этот театральный демарш очень скоро встанет колом во время переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это и к лучшему, их все равно туда принимать никто не планировал, но теперь у поляков есть официальный мотив объяснить, почему они не хотят видеть бандеровцев в ЕС», — сказал Мирошник.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил бригаде украинской армии наименование «героев УПА» (организация запрещена в России). Организация устраивала расправы над евреями, русскими, поляками и представителями других национальностей.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей госнаграды страны — ордена Белого Орла. По его словам, орден является «символом высшего доверия» страны и благодарностью польской нации, но поскольку украинский лидер не отказался от героизации членов этой организации, то было принято окончательное решение.

На Украине уже раскритиковали шаг Навроцкого, в знак солидарности с Зеленским дипломаты и глава офиса президента отказались от своих польских наград. В России же предложили Зеленскому вместо ордена Белого орла носить награду нацистской Германии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде возмутились лишением Зеленского польского ордена.