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Политика

В Белоруссии отреагировали на «гопнические» угрозы Зеленского

Депутат Гигин: угрозы Зеленского в адрес Белоруссии являются частью пиар-войны
Valentyn Ogirenko/Reuters

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии являются частью пиар-войны при поддержке Европейского союза (ЕС). Об этом RT заявил депутат палаты представителей белорусского национального собрания Вадим Гигин.

«Такая хулиганская дерзость, такое гопничество, в политике особая такая риторика — она присущая, и она является частью той пиар-войны, той линией психологической войны, которую проводит киевский режим при поддержке Европейского союза», — сказал парламентарий.

Гигин добавил, что в настоящее время украинская сторона проигрывает на поле боя. В связи с этим Украине нужно создать «ощущение силы», уточнил депутат.

Накануне Зеленский заявил, что вдоль белорусско-украинской границы обнаружены технические средства, используемые Россией для запуска дронов по объектам на Украине. Глава государства отметил, что у Минска еще есть возможность убрать это оборудование. Кроме того, в Киеве располагают данными о белорусских заводах, которые снабжают Россию запчастями для военной техники и горючим, подчеркнул украинский лидер.

Ранее на Западе предостерегли Зеленского от атаки на Белоруссию.

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