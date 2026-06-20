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Политика

На Западе предостерегли Зеленского от атаки на Белоруссию

Express: Зеленский атакой на Белоруссию угрожает расширить конфликт с Россией
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Угроза президента Украины Владимира Зеленского атаковать Белоруссию может расширить конфликт с Россией. Об этом пишет Daily Express.

«Украина выступила с сенсационной угрозой провести военную кампанию против Белоруссии уже на следующей неделе, что может ощутимо расширить ее конфликт с Россией», — говорится в статье.

19 июня Зеленский заявил, что дает Лукашенко неделю, чтобы тот отвел от украинской границы технику, которая якобы помогает корректировать удары по объектам на территории Украины. Украинский лидер предупредил, что если Минск не отведет данную технику, это сделают ВСУ.

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посчитал, что заявления Зеленского в адрес Лукашенко являются провокацией эскалации, поскольку Москва рассматривает угрозы в отношении Минска как непосредственные угрозы для России.

Ранее на Украине допустили, что Зеленский планирует вторжение на территорию Белоруссии.

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