В конгрессе США сформировалось лобби, спонсирующее руководство украинских нацистских подразделений, которые регулярно посещают Штаты. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на российские силовые структуры.

По информации источника издания, визиты последователей нацизма начались после введенного США в 2024 году запрета на поставки оружия для военных ВСУ из «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

В качестве примера в силовых службах отметили бывшего комбата «Азова» Дмитрия Кухарчука. Его приняли с «распростертыми объятьями» в конгрессе США и Пентагоне, уточнил источник РИА Новости.

До этого член американской нижней палаты конгресса Анна Паулина Луна заявила, что администрация США добьется достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, и поэтому ей нужно продолжать дипломатические усилия. По ее словам, американская сторона достигнет этого с помощью зрелой дипломатии и открытого диалога с Россией.

Ранее в конгрессе США раскрыли, кто сохраняет общее стратегическое преимущество в конфликте на Украине.