В Госдуме допустили воссоединение России и Украины

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что и Россия и Украина «рано или поздно» вновь сблизятся — это единственный, по его мнению, способ защитить православные святыни и историю Киева. Так он прокомментировал слова политолога Караганова, который отверг идею воссоединения стран.

«Доля правды в этих словах [о нежелательном воссоединении России и Украины] есть, но Киев — это совсем другой случай. Во-первых, на свете не так много тысячелетних городов. Во-вторых, Киев занимает совершенно особое место в русской истории. В-третьих, там находятся святыни и мощи, которые мы просто не можем бросить на поругание врагу. Рано или поздно Киев вернется в Россию, так как это единственный способ сохранить его историческое и духовное значение»,— сказал Сергей Миронов.

Миронов считает, что вскоре ситуация между странами нормализуется.

«Украинизация на протяжении всего XX века носила во многом насильственный характер. При этом Киев все равно оставался русскоязычным городом вплоть до государственного переворота 2014 года, когда публично заступаться за памятники Пушкину и Булгакову и даже говорить по-русски стало просто опасно. Я уверен, что рано или поздно все вернется на свои места», — добавил глава фракции.

До этого политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов заявил о нежелательности воссоединения России с большинством регионов Украины, включая Киев. По словам политолога, нынешнее население Украины и Киева «другой народ, который к тому же из-за предательства своих элит и западной работы деградировал совсем в скверную сторону».

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