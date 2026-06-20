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Политика

Россия осудила нападение боевиков на аэропорт в Нигерии

Захарова: РФ осуждает вылазку боевиков, пытающихся подорвать стабильность Сахеля
Александр Вильф/РИА Новости

Российская Федерация обеспокоена нападением боевиков на аэропорт Ниамея, решительно осуждает попытки террористов подорвать стабильность стран Сахеля, включая Нигер. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Нападение антиправительственных боевиков на воздушную гавань произошло 18 июня.

«Решительно осуждаем очередную вылазку террористов, пытающихся подорвать стабильность Конфедерации государств Сахеля, членом которой является Нигер», — заявила Захарова.

Дипломат также отметила, что Москва выражает солидарность с народом Нигера и руководством во главе с президентом Абдурахманом Чиани.

18 июня 2026 года боевики совершили вооруженное нападение на Международный аэропорт имени Амани Диори и прилегающую военную авиабазу в столице Нигера, Ниамее. Согласно данным «Би-би-си», в результате атаки и последовавшей контртертеррористической операции 35 человек получили несовместимые с жизнью ранения, включая 22 нападавших

Ранее Сахель был назван самым опасным регионом мира с точки зрения терроризма.

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