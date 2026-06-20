Посол Украины отказался от госнаграды Польши

Посол Украины в Варшаве Василий Боднар отказался от польского Кавалерского креста на фоне того, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого орла. Об этом дипломат сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я вынужден вернуть Кавалерский крест Ордена «За заслуги перед Республикой Польшей», — написал Боднар.

Посол назвал решение лишить украинского лидера награды «исторически несправедливым».

От полученных властями Польши госнаград также отказались глава МИД Украины Андрей Сибига и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов.

19 июня Навроцкий официально лишил президента Украины высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. Решение принято из-за присвоения одному из подразделений (центру специальных операций) ВСУ наименования «Герои УПА» (организация запрещена в России). Варшава давала Киеву время для отказа от данного решения.

Навроцкий предупредил, что без честного осмысления сложных страниц истории Украине не место в Европейском союзе, и Польша этого не допустит.

Ранее в Польше нашли способ оставить у Зеленского орден Белого орла.