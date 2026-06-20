Глава МВД Пакистана вылетел в Тегеран обсуждать мирную сделку с США

Глава министерства внутренних дел Пакистана Мохсин Раза Накви вылетел в Тегеран для встречи с иранскими властями в рамках посреднических усилий для урегулирования конфликта исламской республики с США. Об этом сообщило информагентство IRNA.

В его сообщении уточняется, что Накви планирует провести несколько встреч с представителями органов власти Ирана для дальнейшей организации переговоров между Тегераном и Вашингтоном об иранской ядерной программе и снятии санкций.

Аналогичным образом с посреднической миссией в Иран ранее летал командующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир, а до него Накви встречался в Тегеране с главой иранской дипломатии Аббасом Арагчи.

Между Ираном и США действует подписанный недавно меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым стороны запустили 60-дневный процесс мирного урегулирования. Условия сделки, в частности, включают разблокировку Ормузского пролива в обмен на частичное снятие санкций с Тегерана.

Ранее Медведев рассказал о судьбе Ормузского пролива после сделки Ирана и США.