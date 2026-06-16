Медведев призвал уничтожать «бандеровский флот», обновляемый «европейскими мерзавцами»

Медведев: России нужно и дальше громить ВСУ, уничтожать украинский флот

Россия должна продолжать уничтожать «обновляемый европейскими мерзавцами бандеровский флот», включая морские беспилотники. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс».

«Бандеровская «Украина» плевать хотела на международное право и международные суды. Она понимает только язык силы», — написал Медведев, комментируя решение третейского суда в Гааге в пользу РФ.

По словам зампред Совбеза, России нужно также уничтожать торговые суда, перевозящие военные грузы для Украины.

«Нужно и дальше громить их вооруженные силы вне зависимости от того, в чем бы они ни состояли и где бы они ни находились», — резюмировал Медведев.

Он при этом отметил, что решение суда в Гааге имеет большое значение для будущего.

16 июня МИД России сообщил, что Российская Федерация одержала победу над Украиной в Постоянной палате третейского суда в Гааге. Дело касалось прав на прибрежные зоны Черного моря, прилегающие к Крыму, а также Керченский пролив и Азовское море.

В заявлении ведомства говорится, что попытки Киева оспорить российский суверенитет над Крымским полуостровом и его морскими акваториями потерпели неудачу.

Ранее Захарова высказалась о победе России над Украиной по разбирательству в Гааге.