В Боливии объявили чрезвычайное положение

Президент Боливии Родриго Паз объявил чрезвычайное положение в стране после нескольких недель массовых антиправительственных протестов. Об этом сообщает Reuters.

Паз заявил, что распорядился ввести чрезвычайное положение, чтобы «освободить дороги страны» от блокировок, которые мешают нормальной жизни граждан Боливии.

Это решение расширяет полномочия президента, в частности позволяет задействовать армию для снятия блокад и восстановления порядка после того, как протесты практически остановили экономические процессы в стране на 50 дней.

Ситуация в стране обострилась после того, как Паз сократил многолетние субсидии на топливо, чтобы уменьшить дефицит бюджета. Несмотря на последующие шаги по стабилизации цен на топливо и отмене непопулярных земельных реформ, протесты стали масштабнее. Профсоюзы требовали повышения зарплат, прекращения дефицита топлива, а также отставки Паса.

Многие из протестующих поддерживают бывшего президента Эво Моралеса, они перекрыли основные дороги, из-за чего были заблокированы поставки продовольствия, топлива и лекарств во многие районы, в том числе в столицу Ла-Пас, пишет Reuters.

Ранее беспорядки произошли в Женеве во время саммита «Большой семерки».