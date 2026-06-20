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Политика

Стало известно о выросшем за время премьерства Пашиняна госдолге Армении

ТАСС: госдолг Армении за время премьерства Пашиняна вырос на 110%
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Государственный долг Армении за период премьерства Никола Пашиняна, начиная с мая 2018 года, вырос на 110,6%. Такие данные Статистического комитета республики приводит ТАСС.

Так, по состоянию на 30 апреля 2018 года, государственный долг Армении составлял $6,87 млрд, а на 30 апреля 2026 года уже достиг $14,46 млрд. При этом, как отмечает агентство, пиковые показатели были зафиксированы в феврале 2026 года, когда размер госдолга достиг отметки в $14,78 млрд, что на 115,2% больше, чем в момент начала премьерства Пашиняна.

В тоже время отмечается, что с декабря 2025 года правительство Армении изменило метод подсчета госдолга и не включает в него взятые правительством внутренние и внешние обязательства, а также долг Центрального банка республики. ТАСС в свою очередь при подсчетах учел эти изменения.

10 июня Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о предоставлении Армении финансирования в размере $25 млн после победы партии Никола Пашиняна на парламентских выборах. В рамках резервной программы Stand-By Arrangement республике выделят «сумму, эквивалентную 18,4 млн SDR (специальные права заимствования), что составляет около $25,1 млн». Ереван со своей стороны по-прежнему рассматривает это соглашение как превентивное и не планирует расходовать выделенные фондом средства без крайней необходимости.

Ранее Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с поставками продукции в Россию.

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