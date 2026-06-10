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Выборы в Армении — 2026
Бизнес

МВФ одобрил Армении финансирование после победы Пашиняна

МВФ после победы Пашиняна заявил о выдаче Армении $25 млн
Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о предоставлении Армении финансирования в размере $25 млн после победы партии Никола Пашиняна на парламентских выборах. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Уточняется, что совет директоров МВФ завершил первый пересмотр в рамках резервной программы Stand-By Arrangement для Еревана, что позволило выделить республике «сумму, эквивалентную 18,4 млн SDR (специальные права заимствования), что составляет около $25,1 млн».

В МВФ добавили, что выделенные средства будут направлены на поддержку экономической стабильности и реформ в Армении.

Валютный фонд утвердил резервную программу 1 декабря 2025 года. При этом Исполнительный совет МВФ принимал решение без формального заседания — в порядке истечения срока для возражений. Ереван в свою очередь по-прежнему рассматривает это соглашение как превентивное и не планируют расходовать выделенные фондом средства без крайней необходимости.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий и два избирательных блока. Партия действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81%. У блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%. На третьем месте альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,94%.

Ранее Пашинян оценил готовность Армении стать членом Евросоюза.

 
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