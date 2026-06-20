В Херсонской области голосование на осенних выборах пройдет досрочно

Председатель Избиркома Херсонской области Марина Захарова сообщила ТАСС, что голосование на осенних выборах в регионе пройдет досрочно.

По ее словам, часть жителей региона сможет проголосовать досрочно, другая — в единые дни голосования. Досрочным голосованием смогут воспользоваться те, кто проживает

17 июня ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России сообщал, что одиннадцать политических партий получат право зарегистрировать кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей избирателей.

Всего в выборах депутатов Госдумы и кампаниях других уровней могут участвовать 17 политических партий. При этом 11 из них освобождены от сбора подписей. Остальным шести — Демократической партии России, партии «За справедливость!», Партии прогресса, Российской партии свободы и справедливости, Казачьей партии и Партии возрождения России — для регистрации своих списков необходимо собрать не менее 200 тысяч подписей избирателей (не более 7 тысяч в одном регионе), а также не менее 3% подписей в одномандатных округах.

Ранее Памфилова заявила, что сентябрьские выборы в Госдуму станут самыми сложными за последние годы.