В ЦИК назвали число партий, которые смогут регистрировать кандидатов без подписей

Одиннадцать политических партий получат право зарегистрировать кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей избирателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России.

Помимо пяти парламентских партий («Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»), без сбора подписей кандидатов в Думу смогут зарегистрировать еще шесть партий. В их числе Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Яблоко», «Зеленые», «Родина» и Партия прямой демократии. «Гражданская платформа» ранее также имела это право, но лишилась его из-за приостановки деятельности по решению Верховного суда.

Всего в выборах депутатов Госдумы и кампаниях других уровней могут участвовать 17 политических партий. При этом 11 из них освобождены от сбора подписей. Остальным шести — Демократической партии России, партии «За справедливость!», Партии прогресса, Российской партии свободы и справедливости, Казачьей партии и Партии возрождения России — для регистрации своих списков необходимо собрать не менее 200 тысяч подписей избирателей (не более 7 тысяч в одном регионе), а также не менее 3% подписей в одномандатных округах.

Единый день голосования в 2026 году назначен на 20 сентября. В этот день запланированы выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

По предварительным данным, в семи регионах состоятся выборы высших должностных лиц субъектов РФ. В 39 регионах пройдет обновление составов законодательных органов власти, а еще в 10 муниципалитетах жители выберут депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

Ранее Памфилова заявила, что сентябрьские выборы в Госдуму станут самыми сложными за последние годы.