Президент Кубы проверил готовность страны к чрезвычайной ситуации

Диас-Канель оценил подготовку Кубы к возможной ЧС на фоне давления США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель проверил готовность страны к возможной чрезвычайной ситуации на фоне усиления давления со стороны США. Об этом сообщается на сайте администрации президента.

«Мигель Диас-Канель Бермудес посетил зону обороны «Кармело» в муниципалитете Пласа-де-ла-Революсьон, чтобы оценить подготовку и территориальную организацию на случай чрезвычайной ситуации. Председатель подчеркнул важность подготовки населения, координации действий экономических субъектов и использования местных ресурсов», — говорится в заявлении.

Он также отметил необходимость проведения регулярных тактических учений, которые «должны включать в себя заботу о группах населения, находящихся в уязвимом положении, и предварительное знание гражданами мест расположения убежищ для обеспечения беспрепятственной эвакуации».

Помимо этого, президент подтвердил «необходимость поддержания обороноспособности как метода сдерживания возможной агрессии».

19 июня Вашингтон допустил возможность проведения операции на Кубе по венесуэльскому сценарию, который включал нефтяное эмбарго и захват президента.

Ранее глава Пентагона рассказал о будущем Кубы.