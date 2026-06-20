Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Президент Кубы проверил готовность страны к чрезвычайной ситуации

Диас-Канель оценил подготовку Кубы к возможной ЧС на фоне давления США
Colinmthompson/Shutterstock/FOTODOM

Президент Кубы Мигель Диас-Канель проверил готовность страны к возможной чрезвычайной ситуации на фоне усиления давления со стороны США. Об этом сообщается на сайте администрации президента.

«Мигель Диас-Канель Бермудес посетил зону обороны «Кармело» в муниципалитете Пласа-де-ла-Революсьон, чтобы оценить подготовку и территориальную организацию на случай чрезвычайной ситуации. Председатель подчеркнул важность подготовки населения, координации действий экономических субъектов и использования местных ресурсов», — говорится в заявлении.

Он также отметил необходимость проведения регулярных тактических учений, которые «должны включать в себя заботу о группах населения, находящихся в уязвимом положении, и предварительное знание гражданами мест расположения убежищ для обеспечения беспрепятственной эвакуации».

Помимо этого, президент подтвердил «необходимость поддержания обороноспособности как метода сдерживания возможной агрессии».

19 июня Вашингтон допустил возможность проведения операции на Кубе по венесуэльскому сценарию, который включал нефтяное эмбарго и захват президента.

Ранее глава Пентагона рассказал о будущем Кубы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Увольнять стали реже, но россияне все равно выгорают. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!