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Политика

Глава ЕК заявила, что ЕС должен рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с РФ

Ляйен: ЕС пора обсудить мандат на переговоры с Россией
Yves Herman/Reuters

Евросоюз должен рассмотреть вопрос о предоставлении мандата на переговоры с Россией. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытой встрече лидеров ЕС при участии председателя Европейского совета Антониу Кошты, передает телеканал Euronews.

«Председатель Еврокомиссии сказала, что ЕС следует начать обсуждать мандат на мирные переговоры по Украине, подчеркнув при этом, что инициатива в дипломатическом процессе должна оставаться за Киевом», — говорится в материале.

Санкции в отношении России работают, о чем свидетельствует ряд экономических показателей страны, отметила глава ЕК.

По ее словам, ход конфликта меняется в пользу Украины, перелом в динамике на поле боя впечатляет.

На этой неделе стало известно, что Кошта поручил руководителю своего аппарата открыть дипломатический канал с Кремлем. При этом по итогам европейского саммита он заявил, что время для переговоров с РФ еще не пришло.

Ранее сообщалось, что ряд европейских правительств недовольны контактами ЕС с Россией.

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