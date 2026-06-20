Трамп собрался посетить две страны

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном заявил, что планирует посетить Турцию и Китай, его слова приводит ТАСС.

«Мы поедем в Турцию. В течение года мы также вернемся в Китай», — сказал глава Белого дома.

7-8 июля в Анкаре состоится саммит НАТО. Это будет второй раз, когда подобное мероприятие состоится в Турции. Впервые республика организовала саммит Североатлантического альянса в 2004 году, тогда он прошел в Стамбуле.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио ожидает, что намеченный на июль саммит НАТО в Турции «будет веселым». По его словам, американская сторона не обладает неограниченными военными ресурсами, которые должны распределяться рациональным образом. Рубио добавил, что эту мысль уже доносили до партнеров США по Североатлантическому альянсу с самого начала работы нынешней администрации.

Ранее в НАТО раскрыли отчеты стран — членов о расходах на оборону.