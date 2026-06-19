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Политика

Совбез ООН проведет заседание по Украине

Совбез ООН 22 июня проведет заседание по Украине
Eduardo Munoz/Reuters

Совет безопасности ООН проведет заседание по Украине. Об этом говорится в расписании работы органа.

Заседание по Украине запланировано на понедельник, 22 июня, на 15:00 по местному времени (22:00 мск).

18 июня журнал The Economist сообщил, что Украина ведет с США переговоры о возможной заморозке конфликта с Россией по нынешней линии фронта. Обсуждается двухэтапное прекращение огня: сначала ограничение боев в 50–70-километровой зоне, затем более широкое соглашение. В Госдуме такой сценарий назвали противоречащим Конституции РФ. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем заявил о желании завершить конфликт до зимы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине никаких дипломатических успехов России и США пока нет.

Ранее Путин проинформировал участников саммита Россия – АСЕАН о ситуации вокруг Украины.

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