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Политика

«Пока успехов нет»: Ушаков об отсутствии результатов РФ и США по Украине

Ушаков заявил об отсутствии дипломатических успехов РФ и США по Украине
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

По вопросу урегулирования конфликта на Украине никаких дипломатических успехов России и США пока нет. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам, передает РИА Новости.

«Пока никаких успехов нет», — сказал он, отвечая на просьбу оценить «успехи в дипломатическом плане» в вопросах урегулирования ситуации на Украине.

Также Ушаков добавил, что в ближайшее время переговорщики от США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Россию. Однако точные даты пока не определены.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что в контактах с представителями президента США есть значимый прогресс, хоть желающие продолжения военного конфликта и пытаются сорвать диалог. Также он заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по сотрудничеству продолжается и в ближайшее время возможны более активные шаги в этом направлении.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о встрече Путина и Зеленского в США.

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