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Политика

«Ни одного евро для Киева!»: французский политик призвал прекратить помощь Украине

Филиппо потребовал прекратить помощь Киеву из-за утечки оружия на черный рынок
Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X призвал прекратить помощь Киеву после публикации данных о попадании западного оружия на черный рынок Европы.

«СТОП: больше ни одной единицы оружия, ни одного евро для Киева!» — написал политик.

При этом он не удивился молчанию европейских лидеров, так как им, по словам Филиппо, запрещено критиковать конфликт против России.

Поводом для заявления Филиппо стала статья в немецкой газете Berliner Zeitung о том, что вооружения, отправленные Западом на Украину, оказались в руках преступников, действующих в Европе. Газета также отмечает, что спецслужбы и правоохранители опасаются повторения сценария 1990-х годов, когда после балканских конфликтов значительное количество оружия оказалось у организованных преступных группировок по всей Европе.

В статье утверждается, что с 2022 года Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире. Только США поставили Киеву военную помощь примерно на $18 млрд. При этом американские власти признавали, что полностью контролировать дальнейшее перемещение отдельных видов вооружений сложно.

Ранее в США заявили о нежелании Вашингтона поставлять оружие Украине.

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