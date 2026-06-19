Европа, снабжая Украину деньгами, беспилотниками и другими средствами поражения, жаждет подорвать государственность России. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Вадим Сипров.

Основная цель европейцев, по его словам, втянуть США в военный конфликт. Также Брюссель хочет переформатировать те отношения, которые сложились с Вашингтоном после прихода в Белый дом Дональда Трампа.

«Для ясности, Дональд Трамп последовательно, системно, по всем направлениям превращает Европу в криптоколонию Соединенных Штатов. Если европейцы получат Россию в качестве колонии, в качестве сырьевого придатка, то они смогут выдержать это противостояние с Америкой. Если они это не получают, то через пару-тройку лет им надо воду сливать», — отметил эксперт.

Европа провоцирует Россию, поскольку времени и выбора у нее нет. Штаты же, в том числе, через терминалы в Гданьске и Картахене, загоняют ее в энергозависимость, добавил он.

Как заявила накануне верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ЕС полностью на стороне Украины, а также у него есть собственные интересы безопасности.

Евродипломат подтвердила, что Брюссель поставляет и оплачивает оружие для Украины, а также наполняет бюджет страны и пытается синхронизировать с Киевом усилия по противостоянию с Россией. По ее словам, по этой причине ЕС не может быть посредником в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее канцлер Австрии призвал ЕС к переговорам с РФ.