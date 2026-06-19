Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Политолог объяснил, зачем европе эскалация конфликта с Россией

Политолог Сипров: Европа пытается втянуть США в конфликт с Россией
Владимир Сергеев/РИА Новости

Европа, снабжая Украину деньгами, беспилотниками и другими средствами поражения, жаждет подорвать государственность России. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Вадим Сипров.

Основная цель европейцев, по его словам, втянуть США в военный конфликт. Также Брюссель хочет переформатировать те отношения, которые сложились с Вашингтоном после прихода в Белый дом Дональда Трампа.

«Для ясности, Дональд Трамп последовательно, системно, по всем направлениям превращает Европу в криптоколонию Соединенных Штатов. Если европейцы получат Россию в качестве колонии, в качестве сырьевого придатка, то они смогут выдержать это противостояние с Америкой. Если они это не получают, то через пару-тройку лет им надо воду сливать», — отметил эксперт.

Европа провоцирует Россию, поскольку времени и выбора у нее нет. Штаты же, в том числе, через терминалы в Гданьске и Картахене, загоняют ее в энергозависимость, добавил он.

Как заявила накануне верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ЕС полностью на стороне Украины, а также у него есть собственные интересы безопасности.

Евродипломат подтвердила, что Брюссель поставляет и оплачивает оружие для Украины, а также наполняет бюджет страны и пытается синхронизировать с Киевом усилия по противостоянию с Россией. По ее словам, по этой причине ЕС не может быть посредником в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее канцлер Австрии призвал ЕС к переговорам с РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!