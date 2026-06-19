Премьер Греции предупредил Зеленского после инцидента с морским дроном

Премьер Греции Кириакос Мицотакис предупредил президента Украины Владимира Зеленского о необходимости избегать расширения зоны проведения военных операций, чтобы не допускать заплыва морских дронов в греческие территориальные воды. Об этом сообщает издание Euractiv.

По данным издания, на полях саммита ЕС в Брюсселе Мицотакис обсудил с Зеленским майский инцидент, когда у берегов Греции был обнаружен начиненный взрывчаткой безэкипажный катер Вооруженных сил Украины.

«Мицотакис... предупредил, что расширения военных операций за пределы зоны боевых действий надо избегать», — отмечается в публикации.

12 июня глава греческого министерства обороны Никос Дендиас заявил, что в Греции заведут уголовное дело в связи инцидентом с найденным морским дроном ВСУ. Он отметил, что одних только извинений со стороны Киева недостаточно.

В июне представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что украинская сторона извинилась перед Грецией из-за обнаруженного у берегов Лефкаса морского дрона со взрывчаткой. При этом Тихий обвинил в этом инциденте Россию. Он добавил, что Киев заинтересован в предотвращении таких происшествий в дальнейшем.

Ранее в МИД Греции осудили украинские атаки на суда в Средиземном море.