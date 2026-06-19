Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Премьер Греции предупредил Зеленского после инцидента с морским дроном

Euractiv: премьер Греции потребовал от Зеленского не расширять зону спецопераций
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Премьер Греции Кириакос Мицотакис предупредил президента Украины Владимира Зеленского о необходимости избегать расширения зоны проведения военных операций, чтобы не допускать заплыва морских дронов в греческие территориальные воды. Об этом сообщает издание Euractiv.

По данным издания, на полях саммита ЕС в Брюсселе Мицотакис обсудил с Зеленским майский инцидент, когда у берегов Греции был обнаружен начиненный взрывчаткой безэкипажный катер Вооруженных сил Украины.

«Мицотакис... предупредил, что расширения военных операций за пределы зоны боевых действий надо избегать», — отмечается в публикации.

12 июня глава греческого министерства обороны Никос Дендиас заявил, что в Греции заведут уголовное дело в связи инцидентом с найденным морским дроном ВСУ. Он отметил, что одних только извинений со стороны Киева недостаточно.

В июне представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что украинская сторона извинилась перед Грецией из-за обнаруженного у берегов Лефкаса морского дрона со взрывчаткой. При этом Тихий обвинил в этом инциденте Россию. Он добавил, что Киев заинтересован в предотвращении таких происшествий в дальнейшем.

Ранее в МИД Греции осудили украинские атаки на суда в Средиземном море.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!