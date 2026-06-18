Парламент Зимбабве выступил за продление полномочий президента Мнангагвы до 7 лет

Нижняя палата парламента Зимбабве проголосовала за конституционные изменения, которые отложат выборы и продлят срок полномочий 83-летнего президента страны Эммерсона Мнангагвы с пяти до семи лет. Об этом сообщает Associated Press.

В публикации отмечается, что изменения в конституцию были приняты и одобрены в Национальной ассамблее подавляющим большинством голосов.

Также ожидается, что будет одобрен законопроект, который предполагает переход от прямых всенародных президентских выборов к избранию главы государства законодателями.

До этого Мнангагва назвал Победу в Великой Отечественной войне впечатляющим триумфом русского духа. Мнангагва подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне стала свидетельством мужества и стойкости русского народа. И теперь Зимбабве отдает дань уважения подвигу россиян, перенесших множество лишений ради обеспечения мира и свободы на земле.

Ранее президент Зимбабве заявил о желании страны вступить в БРИКС.