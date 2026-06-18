Макрон признался, использует ИИ «для множества целей»

Президент Франции Эммануэль Макрон признался в регулярном использовании нейросетей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я использую его (искусственный интеллект — Прим. ред.), конечно, для множества целей», — подтвердил французский лидер.

При этом Макрон отметил, что не делегирует свои обязанности ИИ-инструментам.

16 июня премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж дополнительно выделит €655 млн на развитие искусственного интеллекта.

Он уточнил: французские власти намерены сделать страну лидером в сфере ИИ. В частности, до конца года во Франции планируют запустить государственный медицинский ассистент на основе искусственного интеллекта. Также для всех французских государственных служащих будет создан «единый суверенный голосовой ассистент».

4 июня начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева высказала мнение, что искусственный интеллект не может быть нейтральным.

Ранее Захарова рассказала, как в МИД используют искусственный интеллект.