Франция дополнительно профинансирует развитие искусственного интеллекта

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил в своем аккаунте в соцсети X, что Париж дополнительно выделит €655 млн на развитие искусственного интеллекта (ИИ).

«Принято решение ускорить преобразование страны. Дополнительные €655 млн будут вложены в развитие искусственного интеллекта», — написал Лекорню.

Он уточнил, что французские власти намерены сделать страну лидером в сфере ИИ. В частности, до конца года во Франции планируют запустить государственный медицинский ассистент на основе искусственного интеллекта. Также для всех французских государственных служащих будет создан «единый суверенный голосовой ассистент».

4 июня начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева заявила, что искусственный интеллект не может быть нейтральным.

Матвеева отметила, что ИИ основан на модели, которая определяет, какой следующий символ «более вероятен». По ее словам, поскольку данные для ИИ дают люди, нейтральными эти технологии быть не могут.

До этого исследователи Школы коммуникаций НИУ ВШЭ и РОМИР выяснили, что россияне стали воспринимать искусственный интеллект более прагматично: все реже — как «сверхразум» и все чаще — как рабочий инструмент. При этом главными страхами, связанными с ИИ, стали мошенничество и киберугрозы.

Ранее исследователи выяснили, чего хакеры хотят от ИИ.