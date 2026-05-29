Фицо призвал к немедленному восстановлению диалога между Россией и ЕС

Фицо призвал к открытию диалога между РФ и ЕС на фоне падения БПЛА в Румынии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к немедленному открытию диалога между Евросоюзом и Россией на фоне попадания беспилотника в жилой дом в Румынии. Публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В связи с инцидентом с дроном выражаю солидарность с румынским правительством, призываю к сдержанности в заявлениях и немедленному открытию диалога Европейского союза и России», — написал Фицо.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. По предварительным данным, пострадали два человека. Согласно официальному заявлению, беспилотник упал на жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже.

Позже президент Румынии Никушор Дан после падения беспилотника на жилой дом сообщил, что попросил министерство иностранных дел незамедлительно предпринять ряд мер, касающихся отношений страны с Россией, «соразмерных этой очень серьезной ситуации»

Ранее Румыния захотела воспользоваться статьей НАТО после попадания БПЛА.