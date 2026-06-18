Вэнс рассказал о переговорах США с Кубой по переменам на острове

США ведут переговоры с Кубой о возможных изменениях в республике. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе пресс-конференции, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Сейчас мы ведем переговоры с кубинским правительством о том, как они могли бы изменить свой подход и изменить эту ситуацию. Посмотрим, что они сделают. Если они будут принимать разумные решения, у нас будут гораздо лучшие отношения с этим островом», – сказал вице-президент.

По словам Вэнсы, США хотят, чтобы народ Кубы был счастлив и успешен.

Накануне президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил о масштабных экономических реформах для преодоления тяжелейшего кризиса, к которому привело давление США. По его словам, власти намерены стимулировать прямые иностранные инвестиции, в том числе за счет проживающих в других странах кубинцев. Также они планируют открыть больше секторов экономики острова для негосударственного участия.

Ранее в России оценили шансы США повторить сценарий Венесуэлы на Кубе.