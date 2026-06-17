Куба планирует реализовать масштабные рыночные реформы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил о масштабных экономических реформах для преодоления тяжелейшего кризиса, к которому привело давление США. Об этом пишет газета «Известия».

«Страна не стоит на месте. Она разумно справляется со всей этой ситуацией. Мы не можем настолько открыто говорить обо всем, что делаем, потому что враг следит за каждым нашим шагом. Нашим ответом должны стать единство и сплоченность», — заявил лидер республики.

Как отметил Диас-Канель, власти намерены стимулировать прямые иностранные инвестиции, в том числе за счет проживающих в других странах кубинцев. Также они планируют открыть больше секторов экономики острова для негосударственного участия.

При этом органам местного самоуправления позволят самостоятельно распоряжаться своим бюджетом и осуществлять бизнес-проекты.

Кроме того, на Кубу смогут ввозить электрокары, республика будет стремиться привлекать инвестиции в развитие солнечной энергетики. По мнению властей, такие меры помогут ослабить зависимость от традиционных источников энергии в условиях американской блокады.

У госкомпаний появится возможность самостоятельно планировать производство, утверждать размер зарплаты и распоряжаться собственной прибылью.

Мигель Диас-Канель подчеркнул, что реформы проводятся не под давлением со стороны Вашингтона. Их цель состоит в оживлении экономики, сокращении централизации и предоставлении большей автономии различным секторам.

Пакет, состоящий из 20 ключевых пунктов, скоро должен быть представлен на утверждение политбюро Коммунистической партии Кубы, а затем его рассмотрит Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент).

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