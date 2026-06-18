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Политика

«Киевское мурло»: Захарова высказалась о поведении Зеленского на G7

Захарова назвала Зеленского «мурлом», засовывающим физиономию в камеры на G7
Александр Вильф/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «киевско-режимным мурлом», засовывающим свою физиономию в каждую камеру на саммите Группы семи (G7). Об этом она сказала на брифинге, передает ТАСС.

«Мы видели в репортажах, как вот это киевско-режимное мурло постоянно засовывало свою физиономию во все камеры», — заявила дипломат.

По ее словам, Зеленского пора засунуть в тюремные камеры, а не предоставлять возможность давать интервью и репортажи.

Она обратила внимание, что по репортажам Зеленского можно понять, что одна из основных целей собравшихся на G7 — это представить все так, будто американский президент солидарен с русофобскими позициями и готов «к нанесению России стратегического поражения».

Заарова отметила, что подобные маниакальные заявления можно было последнее время услышать от властей Лондона, Берлина, Парижа и Киева.

До этого Командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн заявил, что в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по объектам в Калининграде, на Кольском полуострове, в Санкт-Петербурге и в акватории Черного моря

Ранее Зеленский рассказал, что плачет, когда матери и отцы теряют своих детей.

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