Названы меры, которые обезопасят Крым на фоне угроз Украины

России необходимо наносить удары по военной логистике Украины, чтобы обезопасить Крым на фоне заявления главы украинского минобороны Михаила Федорова о намерении Киева превратить регион в «остров». Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы должны предпринимать соответствующие меры для того, чтобы они не наносили удары по мостам, соответствующим образом защищать [дороги в Крым], обеспечивать логистику и предпринимать соответствующие контрмеры. Помимо защиты нужно нападать», — сказал депутат.

Как отметил Чепа, сейчас необходимо продолжать точечные удары по логистическим маршрутам поставок оружия в распоряжение ВСУ. Атаки по объектам энергетики и военной логистике должны быть именно точечными, подчеркнул парламентарий, чтобы избежать жертв среди мирного населения Украины.

До этого Федоров в интервью YouTube-каналу Pressing рассказал о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратить Крым «в остров» с помощью атак беспилотников. Также Федоров в интервью, используя матерные слова, пообещал, что Крым ждут тяжелые времена.

Ранее в Госдуме объяснили удары ВСУ по ведущим в Крым мостам.