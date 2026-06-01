Помощница Эпштейна рассказала, что бывший принц Эндрю приглашал ее к себе домой

Близкая помощница американского финансиста Джеффри Эпштейна Сара Келлен заявила, что бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор приглашал ее к себе домой. Об этом, ссылаясь на показания женщины на закрытых слушаниях в конгрессе США, сообщает британская газета Daily Mail.

В публикации говорится, что Эндрю пригласил Келлен навестить его либо в резиденции «Роял-Лодж» в Виндзоре, из которой его выселили в декабре, либо в Букингемском дворце.

По информации газеты, 46-летняя Келлен с 2001 года на протяжении более чем 10 лет являлась личным ассистентом Эпштейна.

19 февраля Daily Mail сообщила, что британская полиция арестовала брата короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, на фоне скандала вокруг его связей с Эпштейном. Уточнялось, что бывшего принца задержали в день его рождения по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.

Ранее король Великобритании впервые прокомментировал новость об аресте брата Эндрю.