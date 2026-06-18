Посол Украины в Минске получил ноту протеста в связи с атакой на автобус в России

МИД Белоруссии вручил украинскому дипломату ноту в связи с атакой под Брянском

МИД Белоруссии вызывал временного поверенного в делах Украины в Минске, ему вручена нота протеста в связи с атакой украинского беспилотника по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области РФ. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, передает СТВ.

По словам дипломата, белорусская сторона потребовала от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, проведения срочного и объективного расследования, а также предоставления сведений о привлечении всех виновных лиц к строжайшей ответственности.

Днем 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее Лукашенко назвал упавший на автобус в Брянской области БПЛА украинским.