Для каждого НПЗ России предложили создать свою систему ПВО

В России необходимо создать мобильные огневые группы для отражения атак украинских БПЛА на российские энергетические объекты, в том числе нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Таким способом образуется «своя» система ПВО для каждого такого завода. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.



«Мобильные огневые группы должны охранять эти предприятия. Нужны аэростаты, заграждения с кевларовыми сетями. Аэростат подняли, сети натянули, таким образом обеспечивается защита. Это все стоит относительно небольших денег. Эти деньги должны вкладывать владельцы [НПЗ]... Местное ПВО — пикапы должны быть на вооружении», — подчеркнул он.



Как пояснил эксперт, речь не идет о привлечении Вооруженных сил РФ для этих целей. Мобильные огневые группы ПВО для защиты российских нефтеперерабатывающих заводов, с точки зрения Кнутова, могут быть организованы гражданскими властями и самими нефтяными компаниями.



Кнутов пояснил, что таким образом в России будет создана дополнительная местная противовоздушная оборона для защиты энергетических объектов. Как указал военный эксперт, речь должна идти о всех НПЗ страны.



«Во время Великой Отечественной войны это было, когда был офицер и добровольцы среди молодежи, комсомольцев. Они, правда, не имели оружия, но они тушили пожары, благодаря чему Москва не сгорела», — рассказал он.



18 июня силы ПВО сбили уже 194 БПЛА, летящих на московскую столицу.



Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время на НПЗ устраняют последствия атаки.

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