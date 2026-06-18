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Политика

Путин прибыл на «Казань экспо»

Путин приехал в выставочный центр «Казань экспо»
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в выставочный центр «Казань экспо», где 18 июня проходит основной день саммита Россия — АСЕАН. Об этом сообщает ТАСС.

Участники мероприятия в этот день проведут пленарное заседание, в ходе которого поделятся мнениями по актуальным и региональным вопросам, а также затронут развитие стратегического партнерства РФ и АСЕАН.

В дальнейшем планируется подписание четырех документов: Казанская декларация, Комплексный план мероприятий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026–2030 годы и общее заявление по энергетике и культуре.

Второе заседание саммита Россия — АСЕАН будет в формате рабочего завтрака. Его темой станут интеграционные процессы на пространстве Евразии. В этот день должен выступить с докладом глава торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

После заседания Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос, как председатели саммита, выступят с заявлением для журналистов. Далее российский лидер продолжит двусторонние встречи на полях саммита.

Нынешний саммит является юбилейным, он посвящен 35-летию отношений России и АСЕАН.

Ранее Путин поприветствовал участников саммита Россия — АСЕАН в Казани.

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