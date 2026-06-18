Генерал-майор рассказал, какую тактику использует Украина для ударов по Москве

Украина использует тактику волновых ударов беспилотниками по Москве и другим городам России. Первая волна БПЛА отвлекает на себя систему ПВО ВС РФ, а вторая – бьет по заданным целям. Украинские дроны уничтожаются российской армией. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.



«Беспилотники самолетного типа были запущены с приграничных территорий, пока еще подконтрольных киевскому режиму. Это Сумская, Харьковская, Днепропетровская области. На сегодняшний день киевский режим каждый раз меняет тактику запуска беспилотников. В данной ситуации, скорее всего, была волновая тактика. Первая волна идет, которая полностью на себя отвлекает внимание наших средств ПВО, а за ней идет уже ударный беспилотник. Не всем удается прорваться, но единичные [дроны] прорываются и доходят до цели. Все эти беспилотники фиксируются с места старта, по этим местам всегда наносятся удары — удары нашими беспилотниками, удары нашей артиллерии, нашей авиации», — сказал военный.



За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 555 беспилотников над регионами России. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала суток на подлете к столице было сбито около 180 БПЛА. В Жуковском дрон попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, повреждены выход на пожарную лестницу и две балконные плиты. Около 60 БПЛА уничтожены в Ростовской области.



По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с начала суток 18 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили около 180 БПЛА. На месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что движение транспорта перекрыли на юго-востоке Москвы.