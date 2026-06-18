Лидеры «Большой семерки» поддержали Трампа

В общем заявлении по завершении саммита «Большой семерки» (G7) лидеры государств объединения намеренно поддержали президента США Дональда Трампа, поздравив его с успехом военной операции в Иране. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

«На Родине он получает много критики. Это наш способ выразить ему поддержку», — сказал изданию неназванный дипломат.

Накануне издание писало, что Трамп на саммите G7 договорился с европейскими лидерами о помощи в ситуации с Ираном, а взамен пообещал поддержку Украины. По словам источников, американский лидер оказывал давление на политиков из Европы, чтобы те согласились помочь с разминированием Ормузского пролива до того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс приедет в Женеву для заключения соглашения с Тегераном.

Ранее МИД Ирана заявил, что меморандум с США подписан.