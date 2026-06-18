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Политика

Рютте заявил о «немедленном» выводе войск США из Европы

Генсек НАТО Рютте заявил, что вывод войск США из Европы начнется немедленно
Kevin Lamarque/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сокращение американских войск в Европе начнется немедленно, но выразил надежду, что в случае конфликта США сделают «максимум» для защиты континента. Об этом сообщает ТАСС.

«То, о чем заявили США, и в НАТО знали, что это произойдет, поскольку США должны действовать на многих театрах и не должны распылять свои ресурсы, и это было объявлено ранее, что они немного подсократят свое участие в конфигурации сил НАТО [в Европе]», — сказал Рютте.

Он подтвердил, что это произойдет «немедленно». В то же время генсек НАТО отметил, что в случае войны против военного блока будет задействована 5-я статья о коллективной обороне, и все страны, включая США, сделают «максимум возможного», чтобы Североатлантический альянс мог вести боевые действия.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он пояснил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.

Ранее в НАТО заявили о недостаточном уровне оборонного производства в США и Европе.

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