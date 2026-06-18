Трамп и Макрон поборолись на руках

Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон устроили силовое состязание после рукопожатия во время встречи в Версале. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что классическое рукопожатие глав двух государств переросло в захват ладоней, сцепленных в замок.

Трамп перехватил инициативу в состязании, он притянул запястье Макрона к себе, а также похлопывал его по плечу другой рукой.

В конце приветствия президенту Франции удалось притянуть запястье американского лидера, а после — положить левую руку на спину Трампа, утверждает агентство.

До этого глава Белого дома остался доволен приглашением на ужин в Версальском дворце по случаю 250-летия независимости США. Трамп заявил, что «французский президент, который, кстати, очень приятный человек», пригласил его на ужин в Версаль. Глава государства с удовольствием заметил, что Версаль – «это не просто позолота, это что-то солидное».

Ранее Мерц заявил, что Трамп разделяет позицию Европы по конфликту на Украине.