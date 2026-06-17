Трамп доволен приглашением на ужин в Версаль в честь 250-летия независимости США

Американский лидер Дональд Трамп остался доволен приглашением на ужин в Версальском дворце по случаю 250-летия независимости США. Об этом сообщает Le Figaro.

Трамп заявил, что «французский президент, который, кстати, очень приятный человек», пригласил его на ужин в Версаль. Глава государства с удовольствием заметил, что Версаль – «это не просто позолота, это что-то солидное».

При этом политик, что ужин будет означать, что он покинет Францию поздно ночью. В связи с этим Трамп подчеркнул, что все равно «не очень много спит».

Президент США Дональд Трамп поужинает вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном в Версальском дворце 17 июня в честь 250-летия независимости США. Кроме того, отмечается, что Версальский дворец является знаковым местом франко-американских отношений. В 1783 там подписали Версальский договор, закрепляющий независимость США.

До этого агентство Bloomberg писало, что лидеры стран Европы во время предстоящего саммита G7 рассчитывают получить поддержку Трампа для реализации своих планов по началу переговоров по Украине при участии представителей Москвы, Киева, Брюсселя и Вашингтона.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.

Ранее Мерц заявил, что Трамп разделяет позицию Европы по конфликту на Украине.