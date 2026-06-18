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Политика

Шойгу объяснил, как происходят «цветные революции»

Шойгу назвал три этапа типового сценария «цветной революции»
Евгений Биятов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в статье для газеты «Известия» назвал три основных этапа типового сценария «цветной революции».

По словам Шойгу, «цветные революции» являются совокупностью координируемых извне действий, направленных на смену неугодных политических режимов без прямого использования вооруженных сил. Первый этап, как отметил Шойгу, подготовительный. Он предполагает формирование инфраструктуры и организацию будущего протестного движения. Продолжительность этого этапа, по данным секретаря Совбеза, составляет от нескольких месяцев до 3-5 лет.

Второй этап — активная фаза, пояснил Шойгу. В его рамках организуются скоординированные антиправительственные выступления с захватом административных зданий, цель которых — принудить действующую власть к отставке. Этот этап, по словам Шойгу, может длиться от нескольких недель до 2–3 лет.

Третий, заключительный этап, подчеркнул Шойгу, наступает после победы оппозиции. В это время, по его словам, выстраивается новая вертикаль управления государством и решается вопрос международного признания новой власти.

28 мая Шойгу заявил, что коммуникационные технологии Запада, используемые для антироссийской идеологической обработки населения Украины, поставили ее существование под угрозу. По его словам, страна превращена в поле боя, где России скоординированно противостоят 56 иностранных государств.

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.

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