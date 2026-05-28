Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Шойгу заявил, что Запад поставил существование Украины под угрозу

Шойгу: коммуникационные технологии Запада на Украине угрожают ее существованию
Алексей Никольский/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что коммуникационные технологии, используемые Западом для антироссийской обработки Украины, поставили ее существование под угрозу. Об этом сообщает ТАСС.

«Коммуникационные технологии, используемые Западом для ... антироссийской идеологической обработки населения Украины, поставили ее существование под угрозу. Страна превращена в поле боя, где России скоординировано противостоят 56 иностранных государств», — поделился Шойгу.

28 мая Шойгу заявил, что жители Украины массово возвращаются к русскому языку. По его словам, Россия выступает за мирное урегулирование и считает, что это отвечает интересам населения Украины. Он отметил, что для этого необходимо отказаться от конфронтации и неонацистской русофобской идеологии.

В качестве примера он привел данные о том, что самым популярным запросом в украинском Google 9 мая стал запрос «Парад Победы», сделанный на русском языке. Кроме того, Шойгу сообщил, что жители несли цветы к памятникам в Херсоне, Киеве, Харькове и Днепропетровске.

По мнению секретаря Совбеза РФ, происходящее является объективным процессом. Он заявил, что в последние годы на Украине наблюдалась высокая концентрация лжи, истерии и исторических фальсификаций, что вызвало естественную реакцию отторжения. Шойгу добавил, что подобные процессы происходят также в Молдавии и ряде европейских стран.

Ранее сообщалось, что США могут прекратить переговоры на фоне эскалации со стороны РФ.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!