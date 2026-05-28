Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что коммуникационные технологии, используемые Западом для антироссийской обработки Украины, поставили ее существование под угрозу. Об этом сообщает ТАСС.

«Коммуникационные технологии, используемые Западом для ... антироссийской идеологической обработки населения Украины, поставили ее существование под угрозу. Страна превращена в поле боя, где России скоординировано противостоят 56 иностранных государств», — поделился Шойгу.

28 мая Шойгу заявил, что жители Украины массово возвращаются к русскому языку. По его словам, Россия выступает за мирное урегулирование и считает, что это отвечает интересам населения Украины. Он отметил, что для этого необходимо отказаться от конфронтации и неонацистской русофобской идеологии.

В качестве примера он привел данные о том, что самым популярным запросом в украинском Google 9 мая стал запрос «Парад Победы», сделанный на русском языке. Кроме того, Шойгу сообщил, что жители несли цветы к памятникам в Херсоне, Киеве, Харькове и Днепропетровске.

По мнению секретаря Совбеза РФ, происходящее является объективным процессом. Он заявил, что в последние годы на Украине наблюдалась высокая концентрация лжи, истерии и исторических фальсификаций, что вызвало естественную реакцию отторжения. Шойгу добавил, что подобные процессы происходят также в Молдавии и ряде европейских стран.

