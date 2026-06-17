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Политика

ООН осудила удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Генсек Дюжаррик: ООН осуждает удар БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области
Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Организация Объединенных Наций осуждает удар беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области. Об этом заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать инцидент.

Он отметил, что ООН известно об атаке дрона по автобусу, в котором ехала юношеская футбольная команда из Белоруссии.

«Мы осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие нападения запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены», — сказал Дюжаррик.

Утром 17 июня ВСУ нанесли удар по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы, который следовал по маршруту ГомельГеленджик. Инцидент произошел в Брянской области. В результате не выжила женщина, пострадали пятеро детей и трое взрослых. В салоне находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Минск потребовал от Киева официальных объяснений. В Кремле назвали атаку Украины терактом. О деталях инцидента, состоянии пострадавших и международной реакции на случившееся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-футболист «Барселоны» назвал ужасной атаку на автобус с юными белорусскими футболистами.

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