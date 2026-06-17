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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп анонсировал визит лидера Ливана в США

Трамп: лидер Ливана посетит США в ближайшие неделю-две
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Ливана посетит Соединенные Штаты в ближайшее время. Его слова приводит агентство Reuters.

«Кстати, президент собирается приехать, премьер-министр, [или] президент собирается приехать к нам совсем скоро, в ближайшую неделю-две», — сказал глава Белого дома.

14 июня Трамп подтвердил, что США достигли соглашения с Ираном. Он разрешил беспрепятственное открытие Ормузского пролива и немедленное снятие военно-морской блокады с Исламской Республики. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником в переговорах, сообщил, что стороны договорились о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил Трампу о планах продолжить военную кампанию против проиранского шиитского движения «Хезболла» в Ливане, несмотря на планы Вашингтона и Тегерана подписать мирное соглашение.

Ранее в парламенте Ирана рассказали о последствиях атак Израиля на Ливан.

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