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Политика

Трамп урегулировал иск против своей племянницы

Трамп урегулировал иск против племянницы из-за публикации сведений о налогах
Kylie Cooper/Reuters

Президент США Дональд Трамп урегулировал иск против своей племянницы Мэри, в котором он обвинил родственницу в утечке информации о его финансах и предполагаемых попытках уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Обе стороны объявили о достижении соглашения в письме, поданном во вторник в суд штата Нью-Йорк в Манхэттене, и ожидают, что в ближайшие недели будут добиваться официального прекращения дела», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что стороны не разглашают условия урегулирования дела. При этом Трамп не сможет подать повторный иск, следует из материала.

Президент США подал иск против своей племянницы в 2021 году. В документе Трамп обвинял племянницу в нарушении соглашения об урегулировании претензий от 2001 года: Мэри Трамп распространила сведения из налоговых документов, полученные ею в ходе разбирательств о наследстве отца главы Белого дома. За свою работу родственница американского лидера получила Пулитцеровскую премию.

Ранее Трамп урегулировал иск о нарушении авторских прав.

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